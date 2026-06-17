Помощь от США: Украина получит часть из 1 млрд долларов

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Украина вошла в тройку стран с наибольшими гуманитарными потребностями, куда Соединенные Штаты направляют масштабную финансовую помощь. В целом Госдеп США выделил более миллиарда долларов для структур ООН, чтобы обеспечить людей в 40 странах едой, водой и лекарствами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Госдепа США.

США выделили финансовую помощь Украине

Государственный департамент США передаст 1 млрд долларов двум ключевым структурам ООН. Всемирная продовольственная программа (ВПП) получит львиную долю в размере более 800 миллионов долларов. В то же время Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ перечислят более 218 миллионов. Для ведомства это уже второй и третий по счету глобальные транши.

Эти средства планируется направить на поддержку жителей более чем 40 стран. Их планируется потратить на обеспечение продовольствием, здравоохранение, защиту детей, налаживание санитарии, водоснабжение и решение логистических проблем.

Американцы отдельно выделили три страны, где люди больше всего нуждаются в помощи: это Украина, Эфиопия и Мьянма, куда и будут направлены значительные ресурсы.

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В заявлении добавили, что на этот раз деньги распределяются по совершенно новым правилам. В декабре 2025 года администрация президента США Дональда Трампа изменила подход к финансированию, подписав с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов меморандум под названием «Гуманитарный перезапуск». В Госдепе объясняют, что ранее система была слишком сложной. Теперь все гуманитарные проекты на местах контролирует один местный координатор. Это позволило избавиться от лишней бюрократии и гораздо эффективнее доставлять помощь тем, кто от нее зависит.

Новини.LIVE сообщали, что на саммите G7 во Франции было принято решение существенно усилить потенциал Украины на фоне её последних успехов на передовой. В итоговой декларации страны «Большой семерки» пообещали в экстренном порядке увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракетных комплексов.

В начале месяца, 8 июня, в Киев поступили средства седьмого транша по программе Евросоюза Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро. Полученные европейские средства позволяют правительству полностью покрывать критически важные расходы бюджета