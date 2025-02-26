Сенатор США Том Суоцці підтримав Україну і назвав Путіна диктатором

Сенатор-демократ Том Суоцці. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах сенатор-демократ Том Суоцці назвав російського президента Володимира Путіна диктатором. Він також нагадав, що українського лідера Володимира Зеленського обрала абсолютна більшість українців.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 26 лютого.

Читайте також:

Сенатор підтримав Україну

Суоцці нагадав, що Зеленського обрали 73% громадян на демократичних виборах. До того ж саме Путін наказав своїй армії атакувати Україну, а не навпаки. Він також додав, що саме росіяни ґвалтували та вбивали людей, викрадали дітей.

На думку сенатора, Путін не зупиниться, якщо йому поступитися. Суоцці вважає, що якщо він захопить Україну, то наступною стане Польща.

"Він — звір, він — тварина, він — диктатор. Ми не можемо дозволити цьому стати нормою", — наголосив Суоцці.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп відмовився називати російського президента Володимира Путіна диктатором.

Крім того, нещодавно Дональд Трамп вибухнув новими скандальними заявами на адресу Зеленського і назвав його диктатором.