Сенатор США Том Суоцци поддержал Украину и назвал Путина диктатором

Сенатор-демократ Том Суоцци. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах сенатор-демократ Том Суоцци назвал российского президента Владимира Путина диктатором. Он также напомнил, что украинского лидера Владимира Зеленского выбрало абсолютное большинство украинцев.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 26 февраля.

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Суоцци напомнил, что Зеленского выбрали 73% граждан на демократических выборах. К тому же именно Путин приказал своей армии атаковать Украину, а не наоборот. Он также добавил, что именно россияне насиловали и убивали людей, похищали детей.

По мнению сенатора, Путин не остановится, если ему уступить. Суоцци считает, что если он захватит Украину, то следующей станет Польша.

"Он — зверь, он — животное, он — диктатор. Мы не можем позволить этому стать нормой", — подчеркнул Суоцци.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп отказался называть российского президента Владимира Путина диктатором.

Кроме того, недавно Дональд Трамп разразился новыми скандальными заявлениями в адрес Зеленского и назвал его диктатором.