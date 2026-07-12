Сенатор США Ліндсі Грем відвідав українське виробництво БпЛА

Екскурсія по SkyFall. Фото: пресслужба Skyfall

Інна Буряк редактор стрічки новин

Сенатор Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем відвідав українське виробництво безпілотників SkyFall. Політик ознайомився з процесами розробки та виготовлення дронів Vampire, FPV-дронів Shrike різних модифікацій та перехоплювачів шахедів P1-SUN.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Interfax-Україна.

Візит американського сенатора на виробництво SkyFall

Ліндсі Грем у рамках свого візиту до України ознайомився з виготовленням сучасних БпЛА. Американська та українська сторони обговорили перспективи співпраці у сферах технологій та інновацій.

Під час зустрічі команда SkyFall презентувала нові технологічні рішення, які невдовзі зʼявляться на полі бою. Окрему увагу приділили Академії SkyFall, у якій навчають пілотів, техніків та інструкторів для роботи з безпілотними системами.

Після візиту, Ліндсі Грем заявив, що високо оцінює рівень розвитку України в галузі безпілотних літальних апаратів. На його думку, необхідність сучасних технологій породжує найкращі винаходи.

"Вважаю, що для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників", — повідомив сенатор.

Ліндсі Грем із безпілотником P1-SUN. Фото: пресслужба Skyfall

SkyFall — це українська компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних систем. Окрім виготовлення систем для перехоплення шахедів, компанія виготовляє дрони-бомбери Vampire, які також відомі як "Баба Яга", а також FPV-дрони Shrike.

Раніше сенатор Лінді Грем заявив, що Білий Дім погодив законопроєкт про санкції проти Росії. Він дозволить штрафувати пʼять найбільших країн, які допомагають РФ обходити санкції та купувати дешеву нафту, яку згодом перепродають. Над документом працювали майже два роки.

Новини.LIVE писали, що на саміті НАТО в Анкарі Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні виробляти Patriot. На думку президента США Дональда Трампа Україна має потенціал для виробництва озброєння будь-якої складності, а Сполучені Штати готові закуповувати українські безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США вже розпочали випробування українських воєнних розробок, зокрема повітряних і морських дронів. Після завершення тестування, Сполучені Штати та Україна планують перейти до укладання двосторонньої угоди у сфері безпілотних технологій Drone Deal.

У співавторстві з Софією Медведєвою