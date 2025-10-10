Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сенат США схвалив оборонний бюджет-2026 — як підтримають Україну

Сенат США схвалив оборонний бюджет-2026 — як підтримають Україну

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 08:22
Сенат США підтримав програму USAI до 2028 року
Слухання у Сенаті. Фото ілюстративне: REUTERS/Leah Millis

Сенат США 9 вересня підтримав законопроєкт про оборонну політику країни на бюджет на 2026 рік. Це рішення є ключовим, оскільки воно визначає не лише обсяги фінансування армії США, а й стратегічні напрями оборонної політики держави.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

В США затвердили бюджет на допомогу Україні у 2026 році

Згідно із документом, бюджет США на 2026 рік передбачає виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні. Документ ухвалили 77 сенаторів, проти проголосували 20.

Розгляд законопроєкту затягнувся через те, що сенатори паралельно вирішували інші нагальні питання, зокрема відновлення роботи уряду. Ухвалений документ передбачає продовження дії "Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки" (USAI) до 2028 року, а також збільшення обсягів фінансування програми до 500 мільйонів доларів.

Це дозволить США і надалі підтримувати обороноздатність України через постачання обладнання, підготовку військових та розвиток оборонних спроможностей.

Законопроєкт також регулює питання військових виплат, інфраструктурних проєктів у сфері оборони та розробки нових систем озброєння, що визначає геостратегічну політику США на найближчі роки.

Водночас у Палаті представників ще у вересні ухвалили власну версію цього пакета, яка містить низку суперечливих положень, запропонованих республіканцями. За даними CNN, сенатська версія "є більш збалансованою та позбавлена гострих політичних моментів".

Нагадаємо, тим часом Нідерланди заявили про передачу роботів на потреби ЗСУ.

Також Чехія планує передати модернізовані танки Україні.

США Україна оборонна сфера голосування бюджет Сенат
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації