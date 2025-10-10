Сенат США підтримав програму USAI до 2028 року

Слухання у Сенаті. Фото ілюстративне: REUTERS/Leah Millis

Сенат США 9 вересня підтримав законопроєкт про оборонну політику країни на бюджет на 2026 рік. Це рішення є ключовим, оскільки воно визначає не лише обсяги фінансування армії США, а й стратегічні напрями оборонної політики держави.

В США затвердили бюджет на допомогу Україні у 2026 році

Згідно із документом, бюджет США на 2026 рік передбачає виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні. Документ ухвалили 77 сенаторів, проти проголосували 20.

Розгляд законопроєкту затягнувся через те, що сенатори паралельно вирішували інші нагальні питання, зокрема відновлення роботи уряду. Ухвалений документ передбачає продовження дії "Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки" (USAI) до 2028 року, а також збільшення обсягів фінансування програми до 500 мільйонів доларів.

Це дозволить США і надалі підтримувати обороноздатність України через постачання обладнання, підготовку військових та розвиток оборонних спроможностей.

Законопроєкт також регулює питання військових виплат, інфраструктурних проєктів у сфері оборони та розробки нових систем озброєння, що визначає геостратегічну політику США на найближчі роки.

Водночас у Палаті представників ще у вересні ухвалили власну версію цього пакета, яка містить низку суперечливих положень, запропонованих республіканцями. За даними CNN, сенатська версія "є більш збалансованою та позбавлена гострих політичних моментів".

