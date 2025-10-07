Відео
Головна Новини дня Шатдаун у США триває — що це означає для України

Шатдаун у США триває — що це означає для України

Дата публікації: 7 жовтня 2025 10:17
Сенат США знову провалив голосування щодо фінансування уряду
Жінка та плакат з оголошенням про шатдаун. Фото: Getty Images

У Сполучених Штатах триває урядовий шатдаун — Сенат не зміг ухвалити жоден із двох законопроєктів щодо фінансування держави. Протистояння між демократами та республіканцями загострюється, а економісти попереджають про значні втрати для американської економіки.

Про це повідомили CNN.

Читайте також:

Сенат не підтримав жодну пропозицію про фінансування уряду

6 жовтня верхня палата Конгресу США провалила два голосування — один законопроєкт від демократів, інший від республіканців. Обидва документи мали на меті відновити фінансування уряду й припинити шатдаун, який триває вже кілька днів. Найбільше розбіжностей виникло щодо податкових пільг для медичного страхування громадян, закріплених у програмі Obamacare.

Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески, щоб допомогти американцям купувати приватну медичну страховку в рамках Закону про доступне медобслуговування, відомого як Obamacare. Республіканці виступають категорично проти.

Тим часом Білий дім може вдатися до масових звільнень федеральних службовців, якщо президент Дональд Трамп визнає, що переговори зазнали краху. Його економічні радники вже попередили, що затяжний шатдаун може обійтися країні у 15 мільярдів доларів втрат ВВП щотижня.

На тлі фінансової кризи у Вашингтоні виникають побоювання, що ситуація може вплинути й на зовнішню політику США, зокрема на подальшу підтримку України.

Нагадаємо, що у разі схвалення передачі Україні ракет Tomahawk їхнє фінансування візьмуть на себе країни НАТО.

Раніше ми також інформували, що Трамп повідомив: він вже ухвалив рішення про передачу ракет Tomahawk Україні, але спершу хоче отримати інформацію про те, як саме ці ракети планують застосовувати.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
