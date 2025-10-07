Видео
Главная Новости дня Шатдаун в США продолжается — что это значит для Украины

Шатдаун в США продолжается — что это значит для Украины

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 10:17
Сенат США снова провалил голосование по финансированию правительства
Женщина и плакат с объявлением о шатдауне. Фото: CNN

В Соединенных Штатах продолжается правительственный шатдаун — Сенат не смог принять ни один из двух законопроектов по финансированию государства. Противостояние между демократами и республиканцами обостряется, а экономисты предупреждают о значительных потерях для американской экономики.

Об этом сообщили CNN.

Читайте также:

Сенат не поддержал ни одно предложение о финансировании правительства

6 октября верхняя палата Конгресса США провалила два голосования — один законопроект от демократов, другой от республиканцев. Цель документов — возобновить финансирование правительства и прекратить шатдаун, который длится уже несколько дней. Больше всего разногласий возникло относительно налоговых льгот для медицинского страхования граждан, закрепленных в программе Obamacare.

Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам покупать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, известного как Obamacare. Республиканцы выступают категорически против.

Тем временем Белый дом может прибегнуть к массовым увольнениям федеральных служащих, если президент Дональд Трамп признает, что переговоры потерпели крах. Его экономические советники уже предупредили, что затяжной шатдаун может обойтись стране в 15 миллиардов долларов потерь ВВП еженедельно.

На фоне финансового кризиса в Вашингтоне возникают опасения, что ситуация может повлиять и на внешнюю политику США, в частности на дальнейшую поддержку Украины.

Напомним, что в случае одобрения передачи Украине ракет Tomahawk их финансирование возьмут на себя страны НАТО.

Ранее мы также информировали, что Трамп сообщил: он уже принял решение о передаче ракет Tomahawk Украине, но сначала хочет получить информацию о том, как именно эти ракеты планируют применять.

США Дональд Трамп Конгресс Украина бюджет Сенат
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
