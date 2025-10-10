Сенат США поддержал программу USAI до 2028 года

Сенат США одобрил оборонный бюджет-2026 — как поддержат Украину
Сенат США 9 сентября поддержал законопроект об оборонной политике страны на бюджет на 2026 год. Это решение является ключевым, поскольку оно определяет не только объемы финансирования армии США, но и стратегические направления оборонной политики государства.
Об этом сообщает Bloomberg.
В США утвердили бюджет на помощь Украине в 2026 году
Согласно документу, бюджет США на 2026 год предусматривает выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине. Документ приняли 77 сенаторов, против проголосовали 20.
Рассмотрение законопроекта затянулось из-за того, что сенаторы параллельно решали другие насущные вопросы, в частности возобновление работы правительства. Принятый документ предусматривает продление действия "Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности" (USAI) до 2028 года, а также увеличение объемов финансирования программы до 500 миллионов долларов.
Это позволит США и в дальнейшем поддерживать обороноспособность Украины через поставки оборудования, подготовку военных и развитие оборонных возможностей.
Законопроект также регулирует вопросы военных выплат, инфраструктурных проектов в сфере обороны и разработки новых систем вооружения, что определяет геостратегическую политику США на ближайшие годы.
В то же время в Палате представителей еще в сентябре приняли собственную версию этого пакета, которая содержит ряд противоречивых положений, предложенных республиканцами. По данным CNN, сенатская версия "является более сбалансированной и лишена острых политических моментов".
