Главная Новости дня Сенат США одобрил оборонный бюджет-2026 — как поддержат Украину

Сенат США одобрил оборонный бюджет-2026 — как поддержат Украину

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 08:22
Сенат США поддержал программу USAI до 2028 года
Слушания в Сенате. Фото иллюстративное: REUTERS/Leah Millis

Сенат США 9 сентября поддержал законопроект об оборонной политике страны на бюджет на 2026 год. Это решение является ключевым, поскольку оно определяет не только объемы финансирования армии США, но и стратегические направления оборонной политики государства.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама
Согласно документу, бюджет США на 2026 год предусматривает выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине. Документ приняли 77 сенаторов, против проголосовали 20.

Рассмотрение законопроекта затянулось из-за того, что сенаторы параллельно решали другие насущные вопросы, в частности возобновление работы правительства. Принятый документ предусматривает продление действия "Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности" (USAI) до 2028 года, а также увеличение объемов финансирования программы до 500 миллионов долларов.

Это позволит США и в дальнейшем поддерживать обороноспособность Украины через поставки оборудования, подготовку военных и развитие оборонных возможностей.

Законопроект также регулирует вопросы военных выплат, инфраструктурных проектов в сфере обороны и разработки новых систем вооружения, что определяет геостратегическую политику США на ближайшие годы.

В то же время в Палате представителей еще в сентябре приняли собственную версию этого пакета, которая содержит ряд противоречивых положений, предложенных республиканцами. По данным CNN, сенатская версия "является более сбалансированной и лишена острых политических моментов".

Напомним, тем временем Нидерланды заявили о передаче роботов на нужды ВСУ.

Также Чехия планирует передать модернизированные танки Украине.

Анастасия Постоенко
Анастасия Постоенко
