На Донеччині та Сумщині діяв агент РФ, завербований ФСБ на сайті знайомств

Затримання агента ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який наводив російські ракети на Суми та Донецьку області. Завербували коригувальника через сайт знайомств.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 9 жовтня.

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СБУ затримала агента Кремля

Контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора ФСБ, який діяв на Донеччині та в Сумах. Зловмисник відстежував локації Сил оборони та коригував повітряні атаки окупантів.

Найбільше ворога цікавили координати українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту — Покровському.

"Ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська. ФСБ завербувала його через так звану "медову пастку", коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств. На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися "поближче", — розповіли в СБУ.

Згодом новоспеченого агента РФ відправили обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції ЗСУ. Також чоловік звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

На Сумщині діяв агент РФ

Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту ФСБ "відрядила" свого інформатора на Сумщину, щоб простежити роботу української ППО на прикордонні з Росією.

"Для виконання ворожого завдання зловмисник орендував квартиру в обласному центрі й обладнав у ній спостережний пункт. На підвіконні оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто", — йдеться в повідомленні.

Що загрожує агенту РФ

СБУ затримала ворожого інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Затриманому вже повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Молдові під час спецоперації було затримано ідеолога збройної агресії Росії проти України Дмитра Чистіліна. Він активно сприяв захопленню Криму та окупації Донбасу.

Також Новини.LIVE писали, що у Сумах працівники Служби безпеки України спільно з поліцейськими затримали благодійників, які організували незаконний продаж волонтерських посвідчень. Завдяки цим документам, "клієнти" могли мати бронювання від мобілізації та навіть виїжджати за кордон.