Дмитро Чистілін був затриманий у Модові — він є ідеологом "СВО"

Ідеолог збройної агресії Росії проти України Дмитро Чистілін. Фото: скриншот

У Молдові під час спецоперації було затримано ідеолога збройної агресії Росії проти України Дмитра Чистіліна. Він активно сприяв захопленню Криму та окупації Донбасу.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ), у вівторок, 8 жовтня.

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У СБУ зазначили, що спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою.

"Діючи нібито від імені української громадськості, фігурант брав участь у проведенні так званих "круглих столів" у європейських країнах. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що після участі Чистіліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Молдови, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн.

"Він наразі перебуває під вартою та отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та виправдовування збройної агресії Росії проти України", — кажуть у Службі безпеки.

Там додали, що зараз збираються докази щодо його допомоги російській воєнній розвідці, зокрема в обході санкцій, накладених на Росію.

Чистіліну загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Дмитро Чистілін

Чистілін є помічником колишнього радника президента Росії Сергія Глазьєва, активно сприяв захопленню Криму та окупації Донбасу. Він розробив "Стратегію інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

З 2016 по 2024 рік Чистілін підготував низку "аналітичних матеріалів" для Кремля, підтримуючи збройну агресію та "інтеграцію" тимчасово окупованих територій України до складу Росії. Він також був автором численних публікацій, які сприяли проведенню інформаційних диверсій проти України.

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А депутат ірландського парламенту був завербований російською розвідкою для роботи в ролі "крота" й емісара.