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В Молдове во время спецоперации был задержан один из идеологов "СВО"

8 октября 2024 14:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Дмитрий Чистилин был задержан в Модове — он идеолог "СВО"
Идеолог вооруженной агрессии России против Украины Дмитрий Чистилин. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Молдове во время спецоперации был задержан идеолог вооруженной агрессии России против Украины Дмитрий Чистилин. Он активно способствовал захвату Крыма и оккупации Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ), во вторник, 8 октября.

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В СБУ отметили, что спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой.

"Действуя якобы от имени украинской общественности, фигурант принимал участие в проведении так называемых "круглых столов" в европейских странах. В ходе таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после участия Чистилина в одном из таких "форумов" он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Молдовы, когда он пытался вернуться в Москву через территории третьих стран.

"Он находится под стражей и получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и оправдывание вооруженной агрессии России против Украины", — говорят в Службе безопасности.

Там добавили, что сейчас собираются доказательства его помощи российской военной разведке, в частности в обходе санкций, наложенных на Россию.

Чистилину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Кто такой Дмитрий Чистилин

Чистилин является помощником бывшего советника президента России Сергея Глазьева, активно способствовал захвату Крыма и оккупации Донбасса. Он разработал "Стратегию информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

С 2016 по 2024 год Чистилин подготовил ряд "аналитических материалов" для Кремля, поддерживая вооруженную агрессию и "интеграцию" временно оккупированных территорий Украины в состав России. Он также был автором многочисленных публикаций, способствовавших проведению информационных диверсий против Украины.

Ранее в России был ликвидирован военный преступник и пропагандист Кремль. Речь идет о Коробове Александре Александровиче по прозвищу "Краб".

А депутат ирландского парламента был завербован российской разведкой для работы в качестве "крота" и эмиссара.

СБУ Крым Молдова спецоперация пропаганда война в Украине

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