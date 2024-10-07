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Депутата однієї з країн ЄС завербувала російська розвідка, — ЗМІ

7 жовтня 2024 11:38
Галина Шподарева - редактор
В Ірландському парламенті виявили крота російської розвідки, — ЗМІ
Будівля Парламенту Ірландії. Фото: Neeku Shamekhi
Галина Шподарева - редактор

Депутат ірландського парламенту був завербований російською розвідкою для роботи в якості "крота" і емісара. Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, не надаючи подробиць, що це його анітрохи не дивує.  

Про це повідомляють видання The Times та Politico з посиланням на ірландських високопосадовців. 

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За словами ірландських посадовців, депутату не висували обвинувачення та не заарештовували, адже "він не вчинив жодного злочину, будуючи відносини з агентами Кремля, які працюють у величезному посольстві Росії в Дубліні".

Також посадовці заявили, що ім'я депутата не має бути публічно розголошене.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс на запитання, чи діє в парламенті російський "кріт", зазначив, що не може підтвердити цю інформацію, проте додав, що "це не має бути несподіванкою для жодного з нас".

Діяльність ірландського депутата

За даними видання Politico із посиланням на посадовців,  ірландський депутат був завербований у 2019 році, коли Росія намагалася розпалити пов'язану з Brexit напруженість між Ірландією та Великою Британією. 

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що не може обговорювати специфіку ірландської розвідки з депутатом, який був ідентифікований лише як чинний член двопалатного парламенту Ірландії, Oireachtas.

За словами посадовців, правоохоронці наказали депутату припинити контакти, але він не послухався. За їхніми словами, розслідування його поведінки не виявило жодних доказів того, що він отримував гроші від росіян або передавав їм документи, що становлять державну таємницю.

За даними ЗМІ, росіяни завербували депутата, зокрема, для розвитку контактів з незаконними воєнізованими групами в Північній Ірландії, зокрема, з "лоялістськими" екстремістами з британської протестантської частини громади.

Активізація російської розвідки в Ірландії

За словами Гарріса, російська розвідка активізувала свої зусилля в Ірландії після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Тоді Ірландія вислала чотирьох російських дипломатів, звинувачених у вербуванні розвідувальних агентів в ірландських політичних і ділових колах. Своєю чергою РФ заборонила в'їзд до Росії десяткам ірландських політиків.

"Росія прагне спотворити громадську думку і активно діє в цьому напрямку по всьому світу. Ірландія не застрахована від цього", — заявив Гарріс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс 4 вересня відвідав Київ. Внаслідок спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, країни уклали двосторонню угоду, яка передбачає військову та гуманітарну допомогу для Києва.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Ірландії суттєво змінились правила підтримки українських біженців у 2024 році. У зв'язку з цим кількість українців, які проживають у комунальному житлі в країні, скоротилася на близько 17,5 тисячі.

розвідка шпигунство Ірландія політики війна в Україні Росія

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