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Депутата одной из стран ЕС завербовала российская разведка, — СМИ

7 октября 2024 11:38
Галина Шподарева - редактор
В Ирландском парламенте обнаружили крота российской разведки, — СМИ
Здание Парламента Ирландии. Фото: Neeku Shamekhi
Галина Шподарева - редактор

Депутат ирландского парламента был завербован российской разведкой для работы в качестве "крота" и эмиссара. Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис заявил, не предоставляя подробностей, что это его ничуть не удивляет.

Об этом сообщают издания The Times и Politico со ссылкой на ирландских чиновников.

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По словам ирландских чиновников, депутату не предъявляли обвинения и не арестовывали, ведь "он не совершил никакого преступления, строя отношения с агентами Кремля, которые работают в огромном посольстве России в Дублине".

Также чиновники заявили, что имя депутата не должно быть публично разглашено.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на вопрос, действует ли в парламенте российский "крот", отметил, что не может подтвердить эту информацию, однако добавил, что "это не должно быть неожиданностью ни для одного из нас".

Деятельность ирландского депутата

По данным издания Politico со ссылкой на чиновников, ирландский депутат был завербован в 2019 году, когда Россия пыталась разжечь связанную с Brexit напряженность между Ирландией и Великобританией. 

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что не может обсуждать специфику ирландской разведки с депутатом, который был идентифицирован только как действующий член двухпалатного парламента Ирландии, Oireachtas.

По словам чиновников, правоохранители приказали депутату прекратить контакты, но он не послушался. По их словам, расследование его поведения не выявило никаких доказательств того, что он получал деньги от россиян или передавал им документы, составляющие государственную тайну.

По данным СМИ, россияне завербовали депутата, в частности, для развития контактов с незаконными военизированными группами в Северной Ирландии, в частности, с "лоялистскими" экстремистами из британской протестантской части общины.

Активизация российской разведки в Ирландии

По словам Харриса, российская разведка активизировала свои усилия в Ирландии после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Тогда Ирландия выслала четырех российских дипломатов, обвиненных в вербовке разведывательных агентов в ирландских политических и деловых кругах. В свою очередь РФ запретила въезд в Россию десяткам ирландских политиков.

"Россия стремится исказить общественное мнение и активно действует в этом направлении по всему миру. Ирландия не застрахована от этого", — заявил Харрис.

Напомним, премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис 4 сентября посетил Киев. В результате совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским страны заключили двустороннее соглашение, которое предусматривает военную и гуманитарную помощь для Киева.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Ирландии существенно изменились правила поддержки украинских беженцев в 2024 году. В связи с этим количество украинцев, проживающих в коммунальном жилье в стране, сократилось на около 17,5 тысячи. 

разведка шпионаж Ирландия политики война в Украине Россия

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