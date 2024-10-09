Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне завербовали на сайте знакомств arrow

СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне завербовали на сайте знакомств

9 октября 2024 12:28
Галина Шподарева - редактор
В Донецкой и Сумской областях действовал агент РФ, завербованный ФСБ на сайте знакомств
Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на Сумы и Донецкую область. Завербовали корректировщика через сайт знакомств.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 9 октября.

Читайте также:
телефон на подоконнике
Наблюдательный пункт агента РФ. Фото: СБУ

СБУ задержала агента Кремля

Контрразведка Службы безопасности задержала информатора ФСБ, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник отслеживал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки оккупантов.

Больше всего врага интересовали координаты украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта — Покровском.

"Вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска. ФСБ завербовала его через так называемую "медовую ловушку", когда молодой человек искал себе пару на сайтах знакомств. На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться "поближе", — рассказали в СБУ. 

Впоследствии новоиспеченного агента РФ отправили обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции ВСУ. Также мужчина отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу.

На Сумщине действовал агент РФ

После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта ФСБ "отправила" своего информатора в Сумскую область, чтобы проследить работу украинской ПВО на границе с Россией.

"Для выполнения вражеского задания злоумышленник арендовал квартиру в областном центре и оборудовал в ней наблюдательный пункт. На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город", — говорится в сообщении.

Что грозит агенту РФ

СБУ задержала вражеского информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Задержанному уже сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сообщение СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Молдове во время спецоперации был задержан идеолог вооруженной агрессии России против Украины Дмитрий Чистилин. Он активно способствовал захвату Крыма и оккупации Донбасса.

Также Новини.LIVE писали, что в Сумах работники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими задержали благотворителей, организовавших незаконную продажу волонтерских удостоверений. Благодаря этим документам "клиенты" могли получить бронирование от мобилизации и даже выезжать за границу.

СБУ война обстрелы ФСБ война в Украине задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:56 Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

13:54 Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

13:46 Закон о повышении налогов частично не отвечает Конституции, — юристы Рады

13:44 Нафтогаз напомнил клиентам о важной услуге перед зимой — сколько стоит

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

13:43 Делали из ухилянтов "калек" — в Ровно разоблачили 26 врачей на взяточничестве

13:33 Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием по коррупционным делам

13:31 Шевченко прокомментировал изменения в сборной Украины

13:28 Коррупционные скандалы с работниками МСЭК — понесут ли виновные наказание

13:25 Выплаты за ранения и болезни — сколько платят военным в 2024 году

13:56 Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

13:54 Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

13:46 Закон о повышении налогов частично не отвечает Конституции, — юристы Рады

13:44 Нафтогаз напомнил клиентам о важной услуге перед зимой — сколько стоит

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

13:43 Делали из ухилянтов "калек" — в Ровно разоблачили 26 врачей на взяточничестве

13:33 Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием по коррупционным делам

13:31 Шевченко прокомментировал изменения в сборной Украины

13:28 Коррупционные скандалы с работниками МСЭК — понесут ли виновные наказание

13:25 Выплаты за ранения и болезни — сколько платят военным в 2024 году

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке