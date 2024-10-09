В Донецкой и Сумской областях действовал агент РФ, завербованный ФСБ на сайте знакомств

Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на Сумы и Донецкую область. Завербовали корректировщика через сайт знакомств.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 9 октября.

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СБУ задержала агента Кремля

Контрразведка Службы безопасности задержала информатора ФСБ, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник отслеживал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки оккупантов.

Больше всего врага интересовали координаты украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта — Покровском.

"Вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска. ФСБ завербовала его через так называемую "медовую ловушку", когда молодой человек искал себе пару на сайтах знакомств. На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться "поближе", — рассказали в СБУ.

Впоследствии новоиспеченного агента РФ отправили обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции ВСУ. Также мужчина отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу.

На Сумщине действовал агент РФ

После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта ФСБ "отправила" своего информатора в Сумскую область, чтобы проследить работу украинской ПВО на границе с Россией.

"Для выполнения вражеского задания злоумышленник арендовал квартиру в областном центре и оборудовал в ней наблюдательный пункт. На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город", — говорится в сообщении.

Что грозит агенту РФ

СБУ задержала вражеского информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Задержанному уже сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Молдове во время спецоперации был задержан идеолог вооруженной агрессии России против Украины Дмитрий Чистилин. Он активно способствовал захвату Крыма и оккупации Донбасса.

Также Новини.LIVE писали, что в Сумах работники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими задержали благотворителей, организовавших незаконную продажу волонтерских удостоверений. Благодаря этим документам "клиенты" могли получить бронирование от мобилизации и даже выезжать за границу.