Хакери ФСБ здійснили тисячі кібератак на держоргани України та отримали вироки

Хакери ФСБ отримали вироки за кібератаки на держоргани України
Суд заочно засудив двох учасників хакерського угруповання ФСБ під назвою "Armageddon". Вони здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи України.
Про це повідомила пресслужба СБУ y Telegram у вівторок, 8 жовтня.
Заочні тюремні вироки отримали хакери ФСБ
Згідно з матеріалами справи, зловмисники здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України.
"Найбільша кількість із них припала на електронні системи Міністерства закордонних справ та Міністерство економічного розвитку нашої держави", — йдеться в повідомленні.
Їхньою метою було отримати доступ до системи електронного документообігу та серверів із секретними даними урядових структур України.
Повідомляється, що організаторами хакерської діяльності є двоє колишніх співробітників СБУ в АР Крим, які у 2014 році зрадили своїй присязі.
"Тоді вони добровільно вступили до "філії" ФСБ на тимчасово окупованому півострові", — зазначили в СБУ.
Суд призначив обом зрадникам 15 років позбавлення волі. Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинувачених).
Нагадаємо, українські хакери здійснили масштабну кібератаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію, відключивши головні пропагандистські телеканали.
Раніше ми писали, що кіберфахівці ГУР України атакували ресурси постачальників російської армії. Також були атаковані інші ресурси, які обслуговують окупантів.
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