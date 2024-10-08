Хакери ФСБ здійснили тисячі кібератак на держоргани України та отримали вироки

Хакер сидить в ноутбуці. Ілюстративне фото: Freepick

Суд заочно засудив двох учасників хакерського угруповання ФСБ під назвою "Armageddon". Вони здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи України.

Про це повідомила пресслужба СБУ y Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Згідно з матеріалами справи, зловмисники здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України.

Хакери ФСБ заочно отримали тюремні вироки. Фото: СБК

"Найбільша кількість із них припала на електронні системи Міністерства закордонних справ та Міністерство економічного розвитку нашої держави", — йдеться в повідомленні.

Їхньою метою було отримати доступ до системи електронного документообігу та серверів із секретними даними урядових структур України.

Повідомляється, що організаторами хакерської діяльності є двоє колишніх співробітників СБУ в АР Крим, які у 2014 році зрадили своїй присязі.

"Тоді вони добровільно вступили до "філії" ФСБ на тимчасово окупованому півострові", — зазначили в СБУ.

Суд призначив обом зрадникам 15 років позбавлення волі. Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинувачених).

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські хакери здійснили масштабну кібератаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію, відключивши головні пропагандистські телеканали.

Раніше ми писали, що кіберфахівці ГУР України атакували ресурси постачальників російської армії. Також були атаковані інші ресурси, які обслуговують окупантів.