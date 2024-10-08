Хакеры ФСБ осуществили тысячи кибератак на госорганы Украины и получили приговоры

Хакеры ФСБ получили приговоры за кибератаки на госорганы Украины
Суд заочно осудил двух участников хакерской группировки ФСБ под названием "Armageddon". Они осуществили более пяти тысяч кибератак на государственные органы Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ y Telegram во вторник, 8 октября.
Заочные тюремные приговоры получили хакеры ФСБ
Согласно материалам дела, злоумышленники совершили более пяти тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.
"Наибольшее количество из них пришлось на электронные системы Министерства иностранных дел и Министерство экономического развития нашего государства", — говорится в сообщении.
Их целью было получить доступ к системе электронного документооборота и серверам с секретными данными правительственных структур Украины.
Сообщается, что организаторами хакерской деятельности являются двое бывших сотрудников СБУ в АР Крым, которые в 2014 году изменили своей присяге.
"Тогда они добровольно вступили в "филиал" ФСБ на временно оккупированном полуострове", — отметили в СБУ.
Суд назначил обоим предателям 15 лет лишения свободы. Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемых).
Напомним, украинские хакеры совершили масштабную кибератаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию, отключив главные пропагандистские телеканалы.
Ранее мы писали, что киберспециалисты ГУР Украины атаковали ресурсы поставщиков русской армии. Также были атакованы другие ресурсы, обслуживающие оккупантов.
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