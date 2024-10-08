Хакеры ФСБ осуществили тысячи кибератак на госорганы Украины и получили приговоры

Хакер сидит в ноутбуке. Иллюстративное фото: Freepick

Суд заочно осудил двух участников хакерской группировки ФСБ под названием "Armageddon". Они осуществили более пяти тысяч кибератак на государственные органы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ y Telegram во вторник, 8 октября.

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Согласно материалам дела, злоумышленники совершили более пяти тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

Хакеры ФСБ заочно получили тюремные приговоры. Фото: ССК

"Наибольшее количество из них пришлось на электронные системы Министерства иностранных дел и Министерство экономического развития нашего государства", — говорится в сообщении.

Их целью было получить доступ к системе электронного документооборота и серверам с секретными данными правительственных структур Украины.

Сообщается, что организаторами хакерской деятельности являются двое бывших сотрудников СБУ в АР Крым, которые в 2014 году изменили своей присяге.

"Тогда они добровольно вступили в "филиал" ФСБ на временно оккупированном полуострове", — отметили в СБУ.

Суд назначил обоим предателям 15 лет лишения свободы. Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемых).

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские хакеры совершили масштабную кибератаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию, отключив главные пропагандистские телеканалы.

Ранее мы писали, что киберспециалисты ГУР Украины атаковали ресурсы поставщиков русской армии. Также были атакованы другие ресурсы, обслуживающие оккупантов.