САП розпочала розслідування через можливий витік даних НАБУ
У понеділок, 10 листопада, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко ініціював службове розслідування. Це сталося через можливий витік даних досудового розслідування НАБУ та САП.
Про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.
Деталі справи
Рішення про створення комісії було ухвалене на підставі рапорту одного з прокурорів САП, який здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, а також низки інших справ.
Службове розслідування веде відділ внутрішнього контролю САП. Його результати можуть стати підставою для ухвалення як адміністративних, так і процесуальних рішень.
Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП провели низку обшуків у межах розслідування корупційної схеми в енергетичній галузі, до якої, за даними слідства, причетні колишні високопосадовці та бізнесмени, що впливали на розподіл державних коштів.
