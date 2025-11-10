САП розпочала розслідування через можливий витік даних НАБУ

Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ/Telegram

У понеділок, 10 листопада, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко ініціював службове розслідування. Це сталося через можливий витік даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.

Пост САП.

Деталі справи

Рішення про створення комісії було ухвалене на підставі рапорту одного з прокурорів САП, який здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, а також низки інших справ.

Службове розслідування веде відділ внутрішнього контролю САП. Його результати можуть стати підставою для ухвалення як адміністративних, так і процесуальних рішень.

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП провели низку обшуків у межах розслідування корупційної схеми в енергетичній галузі, до якої, за даними слідства, причетні колишні високопосадовці та бізнесмени, що впливали на розподіл державних коштів.