САП начала расследование из-за возможной утечки данных НАБУ

В понедельник, 10 ноября, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко инициировал служебное расследование. Это произошло из-за возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Telegram.

Детали дела

Решение о создании комиссии было принято на основании рапорта одного из прокуроров САП, который осуществляет процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, а также ряда других дел.

Служебное расследование ведет отдел внутреннего контроля САП. Его результаты могут стать основанием для принятия как административных, так и процессуальных решений.

Напомним, накануне НАБУ и САП провели ряд обысков в рамках расследования коррупционной схемы в энергетической отрасли, к которой, по данным следствия, причастны бывшие высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которые влияли на распределение государственных средств.