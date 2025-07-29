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Санкції та ППО — Зеленський провів розмову з прем'єром Канади

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 19:11
Володимир Зеленський провів зустріч з Макром Карні — про що говорили
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український президент Володимир Зеленський провів особисту розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Вони обговорили важливі питання щодо посилення української ППО та санкції проти РФ.

Результатами діалогу президент поділився 29 липня в Telegram.

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Одним із ключових під час розмови українського лідера з канадським прем'єром стало посилення обороноздатності України.

"Подякував за підтримку наших людей — військову, фінансову допомогу, санкції проти Росії. Обговорили наші потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів", — сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський та Карні обговорили західні санкції проти Росії та результати третього етапу переговорів у Стамбулі.

А також президент України подякував канадському прем'єру за підтримку його законопроєкту щодо незалежності НАБУ та САП.

"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", — наголоси президент.

Володимир Зеленський провів розмову з Марком Карні
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, також Володимир Зеленський провів розмову із премєркою Данії та подякував за потужну підтримку України.

Раніше президент відвідав оборонне виробництво на Київщині разом із міністром оборони.

Володимир Зеленський Канада переговори Україна Марк Карні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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