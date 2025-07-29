Володимир Зеленський провів зустріч з Макром Карні — про що говорили

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український президент Володимир Зеленський провів особисту розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Вони обговорили важливі питання щодо посилення української ППО та санкції проти РФ.

Результатами діалогу президент поділився 29 липня в Telegram.

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Зеленський провів розмову з Карні

Одним із ключових під час розмови українського лідера з канадським прем'єром стало посилення обороноздатності України.

"Подякував за підтримку наших людей — військову, фінансову допомогу, санкції проти Росії. Обговорили наші потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів", — сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський та Карні обговорили західні санкції проти Росії та результати третього етапу переговорів у Стамбулі.

А також президент України подякував канадському прем'єру за підтримку його законопроєкту щодо незалежності НАБУ та САП.

"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", — наголоси президент.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, також Володимир Зеленський провів розмову із премєркою Данії та подякував за потужну підтримку України.

Раніше президент відвідав оборонне виробництво на Київщині разом із міністром оборони.