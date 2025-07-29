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Зеленський відвідав оборонне підприємство на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 17:00
Зеленський та Шмигаль відвідали оборонне виробництво на Київщині
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський разом із міністром оборони Денисом Шмигалем відвідав одне з оборонних підприємств на Київщині. Голова держави на власні очі побачив, як виготовляються компоненти для ракет і дронів.

Деталі візиту 29 липня лідер країни повідомив у Telegram.

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Візит Зеленського на оборонне підприємство

Разом із міністром оборони президент подивився, як працює команда виробництва та усі етапи виготовлення необхідних комплектуючих для ракет, дронів та засобів захищеного зв'язку.

Як зазначив президент, на сьогодні 80%  підприємства забезпечують необхідними компонентами оборону країни.

"Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного зв'язку. Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону", — написав президент.

Нагадаємо, раніше президент України підписав закон, який передбачає військову підготовку для студентів-медиків.

Окрім того, Зеленський підтримав законопроєкт щодо збільшення чисельності працівників СБУ.

Володимир Зеленський Денис Шмигаль Київська область Міністерство оборони підприємства
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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