Зеленский и Шмыгаль посетили оборонное производство в Киевской области

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем посетил одно из оборонных предприятий в Киевской области. Глава государства воочию увидел, как изготавливаются компоненты для ракет и дронов.

Детали визита 29 июля лидер страны сообщил в Telegram.

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Визит Зеленского на оборонное предприятие

Вместе с министром обороны президент посмотрел, как работает команда производства и все этапы изготовления необходимых комплектующих для ракет, дронов и средств защищенной связи.

Как отметил президент, на сегодняшний день 80% предприятия обеспечивают необходимыми компонентами оборону страны.

"Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи. Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80 % производства работают на нашу оборону", — написал президент.

Напомним, ранее президент Украины подписал закон, который предусматривает военную подготовку для студентов-медиков.

Кроме того, Зеленский поддержал законопроект об увеличении численности работников СБУ.