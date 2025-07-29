Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский посетил оборонное предприятие в Киевской области

Зеленский посетил оборонное предприятие в Киевской области

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 17:00
Зеленский и Шмыгаль посетили оборонное производство в Киевской области
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем посетил одно из оборонных предприятий в Киевской области. Глава государства воочию увидел, как изготавливаются компоненты для ракет и дронов.

Детали визита 29 июля лидер страны сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Визит Зеленского на оборонное предприятие

Вместе с министром обороны президент посмотрел, как работает команда производства и все этапы изготовления необходимых комплектующих для ракет, дронов и средств защищенной связи.

Как отметил президент, на сегодняшний день 80% предприятия обеспечивают необходимыми компонентами оборону страны.

"Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи. Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80 % производства работают на нашу оборону", — написал президент.

Напомним, ранее президент Украины подписал закон, который предусматривает военную подготовку для студентов-медиков.

Кроме того, Зеленский поддержал законопроект об увеличении численности работников СБУ.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Киевская область Министерство обороны предприятия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации