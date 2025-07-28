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Кількість працівників СБУ збільшиться — Зеленський підписав закон

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 21:41
Чисельність співробітників СБУ зросте — Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Чисельність працівників Служби безпеки України значно збільшиться. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це голова держави заявив у своєму вечірньому зверненні 28 липня.

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"Підписав сьогодні закон, який посилює Службу безпеки України, який дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується, зокрема для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ — це одні з найбільш результативних наших воїнів", — наголосив у зверненні Зеленський.

Законопроєкт № 13353 передбачає збільшення чисельності співробітників СБУ в мирний час з 27 до 37 тисяч, а в особливий період — з 31 до 41 тисячі. Підрозділ боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства замінить Центр спеціальних операцій "А" чисельністю 10 тисяч осіб.

Також законом пропонується надати військовослужбовцям СБУ право використовувати та застосовувати зброю та бойову техніку в порядку та у випадках, передбачених для ЗСУ. Це стосується участі у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України, а також виконання завдань, пов'язаних з участю в обороні держави.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський також затвердив нового посла України у Швейцарії.

А також президент України провів нараду у Координаційному штабі щодо підтримки звільнених з полону.

Володимир Зеленський СБУ закон законопроєкт звернення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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