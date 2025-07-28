Численность сотрудников СБУ возрастет — Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Численность работников Службы безопасности Украины значительно увеличится. Соответствующий закон подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении 28 июля.

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"Подписал сегодня закон, который усиливает Службу безопасности Украины, который дает Службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, проводить специальные операции в защиту Украины. Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций "А" СБУ — это одни из самых результативных наших воинов", — подчеркнул в обращении Зеленский.

Законопроект № 13353 предусматривает увеличение численности сотрудников СБУ в мирное время с 27 до 37 тысяч, а в особый период — с 31 до 41 тысячи. Подразделение борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства заменит Центр специальных операций "А" численностью 10 тысяч человек.

Также законом предлагается предоставить военнослужащим СБУ право использовать и применять оружие и боевую технику в порядке и в случаях, предусмотренных для ВСУ. Это касается участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также выполнения задач, связанных с участием в обороне государства.

Напомним, 28 июля Зеленский также утвердил нового посла Украины в Швейцарии.

А также президент Украины провел совещание в Координационном штабе по поддержке освобожденных из плена.