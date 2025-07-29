Зеленський підписав закон про військову підготовку студентів-медиків — що зміниться

Студенти-медики. Фото: tdmu.edu.ua

Український лідер Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13276. Відтепер студенти-медики повинні проходити обовʼязкову військову підготовку як офіцерів запасу.

Про це йдеться в карточці законопроєкту.

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Зеленський підписав законопроєкт

Відомо, що законопроєкт подали народні депутати України 12 травня. А 29 липня Зеленський підписав його.

Законопроєкт №13276. Фото: скриншот

Що зміниться

ЗМІ розʼяснили новий законопроєкт, який підписав Зеленський.

Для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями відновили обовʼязкову військову підготовку як офіцерів запасу. Йдеться про тих, хто придатний за станом здоровʼя та пройшов професійно-психологічний відбір.

Проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу регулюється порядком, який затверджує Кабінет Міністрів за поданням Міністерства оборони, погодженим із Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я.

ЗВО, що проводять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, повинні забезпечити проходження військової підготовки ха програмою офіцерів запасу.

Перелік військово-облікових спеціальностей, а також обсяги такої підготовки визначає Міністерство оборони на підставі подання Генерального штабу ЗСУ.

При цьому погодження здійснюється з Міністерством освіти і науки, а щодо спеціальностей медичного й фармацевтичного профілю — також із Міністерством охорони здоров’я.

Закон №13276 набирає чинності з дня, наступного за днем публікування. Він вводиться в дію з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, 27 липня в Україні відзначали День медичного працівника. Президент Володимир Зеленський привітав причетних.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які пільги мають право медики у 2025 році.