Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Студенти-медики будуть проходити військову підготовку — закон

Студенти-медики будуть проходити військову підготовку — закон

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 11:18
Зеленський підписав закон про військову підготовку студентів-медиків — що зміниться
Студенти-медики. Фото: tdmu.edu.ua

Український лідер Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13276. Відтепер студенти-медики повинні проходити обовʼязкову військову підготовку як офіцерів запасу.

Про це йдеться в карточці законопроєкту.

Реклама
Читайте також:

Зеленський підписав законопроєкт

Відомо, що законопроєкт подали народні депутати України 12 травня. А 29 липня Зеленський підписав його.

null
Законопроєкт №13276. Фото: скриншот

Що зміниться

ЗМІ розʼяснили новий законопроєкт, який підписав Зеленський.

Для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями відновили обовʼязкову військову підготовку як офіцерів запасу. Йдеться про тих, хто придатний за станом здоровʼя та пройшов професійно-психологічний відбір.

Проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу регулюється порядком, який затверджує Кабінет Міністрів за поданням Міністерства оборони, погодженим із Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я.

ЗВО, що проводять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, повинні забезпечити проходження військової підготовки ха програмою офіцерів запасу.

Перелік військово-облікових спеціальностей, а також обсяги такої підготовки визначає Міністерство оборони на підставі подання Генерального штабу ЗСУ.

При цьому погодження здійснюється з Міністерством освіти і науки, а щодо спеціальностей медичного й фармацевтичного профілю — також із Міністерством охорони здоров’я.

Закон №13276 набирає чинності з дня, наступного за днем публікування. Він вводиться в дію з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, 27 липня в Україні відзначали День медичного працівника. Президент Володимир Зеленський привітав причетних.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які пільги мають право медики у 2025 році.

Володимир Зеленський студенти медики Україна законопроєкт військова підготовка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації