Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов-медиков — что изменится

Студенты-медики будут проходить военную подготовку — закон
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект №13276. Отныне студенты-медики должны проходить обязательную военную подготовку как офицеры запаса.
Об этом говорится в карточке законопроекта.
Зеленский подписал законопроект
Известно, что законопроект подали народные депутаты Украины 12 мая. А 29 июля Зеленский подписал его.
Что изменится
СМИ разъяснили новый законопроект, который подписал Зеленский.
Для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям восстановили обязательную военную подготовку как офицеров запаса. Речь идет о тех, кто пригоден по состоянию здоровья и прошел профессионально-психологический отбор.
Проведение военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса регулируется порядком, который утверждает Кабинет Министров по представлению Министерства обороны, согласованным с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения.
ЗВО, которые проводят образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, должны обеспечить прохождение военной подготовки по программе офицеров запаса.
Перечень военно-учетных специальностей, а также объемы такой подготовки определяет Министерство обороны на основании представления Генерального штаба ВСУ.
При этом согласование осуществляется с Министерством образования и науки, а по специальностям медицинского и фармацевтического профиля — также с Министерством здравоохранения.
Закон №13276 вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. Он вводится в действие с 1 января 2026 года.
Напомним, 27 июля в Украине отмечали День медицинского работника. Президент Владимир Зеленский поздравил причастных.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие льготы имеют право медики в 2025 году.
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