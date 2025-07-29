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Студенты-медики будут проходить военную подготовку — закон

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Дата публикации 29 июля 2025 11:18
Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов-медиков — что изменится
Студенты-медики. Фото: tdmu.edu.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект №13276. Отныне студенты-медики должны проходить обязательную военную подготовку как офицеры запаса.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Зеленский подписал законопроект

Известно, что законопроект подали народные депутаты Украины 12 мая. А 29 июля Зеленский подписал его.

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Законопроект №13276. Фото: скриншот

Что изменится

СМИ разъяснили новый законопроект, который подписал Зеленский.

Для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям восстановили обязательную военную подготовку как офицеров запаса. Речь идет о тех, кто пригоден по состоянию здоровья и прошел профессионально-психологический отбор.

Проведение военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса регулируется порядком, который утверждает Кабинет Министров по представлению Министерства обороны, согласованным с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения.

ЗВО, которые проводят образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, должны обеспечить прохождение военной подготовки по программе офицеров запаса.

Перечень военно-учетных специальностей, а также объемы такой подготовки определяет Министерство обороны на основании представления Генерального штаба ВСУ.

При этом согласование осуществляется с Министерством образования и науки, а по специальностям медицинского и фармацевтического профиля — также с Министерством здравоохранения.

Закон №13276 вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. Он вводится в действие с 1 января 2026 года.

Напомним, 27 июля в Украине отмечали День медицинского работника. Президент Владимир Зеленский поздравил причастных.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие льготы имеют право медики в 2025 году.

Владимир Зеленский студенты медики Украина законопроект военная подготовка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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