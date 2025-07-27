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Щоденний подвиг — Зеленський привітав з Днем медика

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 11:07
День медичного працівника — Зеленський привітав українців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних українців з Днем медичного працівника. Він подякував усім, хто в будь-яких умовах рятує людські життя. 

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram 27 липня. 

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День медичного працівника

Зеленський наголосив, що сьогодні день сили, витримки та людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує.

День медика 2025
Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
День медичного працівника
Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
День медичного працівника 2025
Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
З Днем медика
Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
З Днем медика 2025
Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
День медика 27 липня
Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
День медика 2025
Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей", — зазначив президент. 

Він додав, що це щоденний подвиг і саме завдяки медикам життя продовжується. Глава держави ще раз висловив вдячність за роботу в такий нелегкий час та назвав це щоденним подвигом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як привітати друзів та знайомих з Днем медика

Також пропонуємо вам ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2025 року.

Володимир Зеленський медики привітання лікарі війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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