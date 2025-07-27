День медичного працівника — Зеленський привітав українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних українців з Днем медичного працівника. Він подякував усім, хто в будь-яких умовах рятує людські життя.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram 27 липня.

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Зеленський наголосив, що сьогодні день сили, витримки та людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує.

Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лікарі рятують життя. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей", — зазначив президент.

Він додав, що це щоденний подвиг і саме завдяки медикам життя продовжується. Глава держави ще раз висловив вдячність за роботу в такий нелегкий час та назвав це щоденним подвигом.

Нагадаємо, раніше ми писали, як привітати друзів та знайомих з Днем медика.

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