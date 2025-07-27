День медицинского работника — Зеленский поздравил украинцев

Ежедневный подвиг — Зеленский поздравил с Днем медика
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных украинцев с Днем медицинского работника. Он поблагодарил всех, кто в любых условиях спасает человеческие жизни.
Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram 27 июля.
День медицинского работника
Зеленский отметил, что сегодня день силы, выдержки и человечности. День тех, кто спасает жизни и всегда приходит на помощь, лечит и поддерживает.
"Спасибо каждому и каждой, кто в белом халате или временно в бронежилете: врачам, медсестрам и медбратьям, боевым медикам, всем, кто работает в больницах, операционных и реанимациях, стабилизационных пунктах. Тем, кто спасает наших людей", — отметил президент.
Он добавил, что это ежедневный подвиг и именно благодаря медикам жизнь продолжается. Глава государства еще раз выразил благодарность за работу в такое нелегкое время и назвал это ежедневным подвигом.
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