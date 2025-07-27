День медицинского работника — Зеленский поздравил украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных украинцев с Днем медицинского работника. Он поблагодарил всех, кто в любых условиях спасает человеческие жизни.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram 27 июля.

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День медицинского работника

Зеленский отметил, что сегодня день силы, выдержки и человечности. День тех, кто спасает жизни и всегда приходит на помощь, лечит и поддерживает.

Врачи спасают жизни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Врачи спасают жизни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Врачи спасают жизни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Врачи спасают жизни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Врачи спасают жизни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Врачи спасают жизни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Врачи спасают жизни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Спасибо каждому и каждой, кто в белом халате или временно в бронежилете: врачам, медсестрам и медбратьям, боевым медикам, всем, кто работает в больницах, операционных и реанимациях, стабилизационных пунктах. Тем, кто спасает наших людей", — отметил президент.

Он добавил, что это ежедневный подвиг и именно благодаря медикам жизнь продолжается. Глава государства еще раз выразил благодарность за работу в такое нелегкое время и назвал это ежедневным подвигом.

Напомним, ранее мы писали, как поздравить друзей и знакомых с Днем медика.

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