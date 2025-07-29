Владимир Зеленский провел встречу с Макром Карни — о чем говорили

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский провел личный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Они обсудили важные вопросы по усилению украинской ПВО и санкции против РФ.

Результатами диалога президент поделился 29 июля в Telegram.

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Зеленский провел разговор с Карни

Одним из ключевых во время разговора украинского лидера с канадским премьером стало усиление обороноспособности Украины.

"Поблагодарил за поддержку наших людей — военную, финансовую помощь, санкции против России. Обсудили наши потребности, прежде всего укрепление ПВО дополнительными системами и ракетами, а также увеличение финансирования для совместного производства дронов, в частности перехватчиков", — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Карни обсудили западные санкции против России и результаты третьего этапа переговоров в Стамбуле.

А также президент Украины поблагодарил канадского премьера за поддержку его законопроекта о независимости НАБУ и САП.

"Спасибо Канаде за поддержку моего законопроекта, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов в Украине и предотвращает любые влияния и вмешательства со стороны России в работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. У нас с Марком одинаковая позиция: теперь важно, чтобы 31 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект в целом", — подчеркнул президент.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, также Владимир Зеленский провел разговор с премьером Дании и поблагодарил за мощную поддержку Украины.

Ранее президент посетил оборонное производство в Киевской области вместе с министром обороны.