Російські військові. Фото: росЗМІ

Санкції та дипломатичні переговори не зможуть зупинити війну в Україні без кардинальних змін усередині самої Росії. Засновник компанії-виробника оборонної продукції "Ферст Контакт", учасник бойових дій Валерій Боровик вважає, що західні держави мають посилити персональний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, його родину та наближених до Кремля бізнесменів.

Про це Боровик заявив під час інтерв'ю "Київ 24", повідомляє Новини.LIVE.

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Володимир Путін. Фото: Reuters

Росію можна змусити завершити війну

За словами Боровика, міжнародні санкції лише частково впливають на російську військову промисловість. Тому самих економічних обмежень та переговорів, на його думку, недостатньо для припинення бойових дій.

Боровик переконаний, що західним країнам необхідно зосередитися на посиленні тиску безпосередньо на Путіна та його найближче оточення. Зокрема, йдеться про родичів російського лідера та бізнесменів, пов'язаних із Кремлем. Ветеран пропонує виявляти їхні приховані активи та використовувати цю інформацію для посилення санкцій.

Також експерт вважає, що реальне завершення війни можливе лише за умови серйозних внутрішніх потрясінь у Росії, які змінять політичну ситуацію в країні.

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На думку Боровика, поєднання зовнішнього тиску та внутрішніх змін у Росії може вплинути на здатність російського керівництва продовжувати агресію проти України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Киргизстан, Казахстан і Кенія вимагають від Росії повернути їхніх громадян, яких завербували для участі у війні проти України. За даними розслідувачів, іноземцям пропонують роботу в РФ, після чого змушують підписувати контракти з російською армією.

Також Новини.LIVE писав, що навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї створили нове кільце протиповітряної оборони радіусом близько 50 кілометрів. Аналіз супутникових знімків засвідчив понад 50 виявлених позицій ППО. Новий оборонний рубіж проходить поблизу військового аеродрому та острова із секретною лабораторією.