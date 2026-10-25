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Главная Новости дня Санкции не остановят войну, если в России ничего не изменится: военный

Санкции не остановят войну, если в России ничего не изменится: военный

Ua ru
25 октября 2026 17:53
Военный назвал условия прекращения войны и призвал усилить давление на Путина российские СМИ
Российские военные. Фото: российские СМИ

Санкции и дипломатические переговоры не смогут остановить войну в Украине без кардинальных изменений внутри самой России. Основатель компании-производителя оборонной продукции "Ферст Контакт", участник боевых действий Валерий Боровик считает, что западные государства должны усилить персональное давление на российского диктатора Владимира Путина, его семью и приближенных к Кремлю бизнесменов.

Об этом Боровик заявил во время интервью "Киев 24", сообщает Новини.LIVE.

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Reuters

Россию можно заставить завершить войну

По словам Боровика, международные санкции лишь частично влияют на российскую военную промышленность. Поэтому одних экономических ограничений и переговоров, по его мнению, недостаточно для прекращения боевых действий.

Боровик убежден, что западным странам необходимо сосредоточиться на усилении давления непосредственно на Путина и его ближайшее окружение. В частности, речь идет о родственниках российского лидера и бизнесменах, связанных с Кремлем. Ветеран предлагает выявлять их скрытые активы и использовать эту информацию для усиления санкций.

Также эксперт считает, что реальное завершение войны возможно лишь при условии серьезных внутренних потрясений в России, которые изменят политическую ситуацию в стране.

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По мнению Боровика, сочетание внешнего давления и внутренних изменений в России может повлиять на способность российского руководства продолжать агрессию против Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Кыргызстан, Казахстан и Кения требуют от России вернуть их граждан, которых завербовали для участия в войне против Украины. По данным расследователей, иностранцам предлагают работу в РФ, после чего заставляют подписывать контракты с российской армией.

Также Новини.LIVE писал, что вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае создали новое кольцо противовоздушной обороны радиусом около 50 километров. Анализ спутниковых снимков выявил более 50 позиций ПВО. Новый оборонительный рубеж проходит вблизи военного аэродрома и острова с секретной лабораторией.

санкции против России война война в Украине армия РФ Валерий Боровик
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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