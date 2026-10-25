Резиденцію Путіна на Валдаї захищають понад 50 позицій ППО
У Росії навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї збудували нове кільце протиповітряної оборони, яке охоплює територію в радіусі приблизно 50 кілометрів від об'єкта. Аналіз супутникових знімків свідчить, що загальна кількість виявлених позицій ППО вже перевищує 50 — це другий показник у країні після Москви.
Новий оборонний рубіж проходить поблизу військового аеродрому та острова із секретною лабораторією. Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати аналізу супутникових знімків OSINT-дослідниками.
Росія посилює захист резиденції Путіна
За даними аналітиків, навколо резиденції російського лідера на Валдаї з'явилися нові вежі, призначені для розміщення засобів протиповітряної оборони.
Вежі розташовані в радіусі приблизно 50 кілометрів від резиденції. Загалом дослідники виявили вже понад 50 позицій ППО, що свідчить про розширення оборонного периметра.
Нова лінія оборони проходить через запасний аеродром у Хотилові та острів Лисячий. На острові розташована секретна лабораторія, яку дослідники пов'язують із російською програмою розроблення біологічної зброї.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Кремлі заявили про початок підготовки до тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Москва, Пекін і Вашингтон готові до проведення переговорів. Конкретні дата та місце можливого саміту поки не визначені.
Також Новини.LIVE писав, що до Нью-Йорка вирушив перший танкер із російським дизельним пальним у межах домовленості Трампа та Путіна. Судно під прапором Мальти перевозить 40 тисяч тонн дизеля, а його прибуття очікується 7 листопада. Це має стати першим імпортом російського нафтопродукту до США після запровадженої у 2022 році заборони.