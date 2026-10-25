Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Резиденцію Путіна на Валдаї захищають понад 50 позицій ППО

Резиденцію Путіна на Валдаї захищають понад 50 позицій ППО

Ua ru
25 жовтня 2026 16:51
Путін посилив оборону резиденції на Валдаї: виявлено понад 50 позицій ППО Reuters
Російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters

У Росії навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї збудували нове кільце протиповітряної оборони, яке охоплює територію в радіусі приблизно 50 кілометрів від об'єкта. Аналіз супутникових знімків свідчить, що загальна кількість виявлених позицій ППО вже перевищує 50 — це другий показник у країні після Москви.

Новий оборонний рубіж проходить поблизу військового аеродрому та острова із секретною лабораторією. Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати аналізу супутникових знімків OSINT-дослідниками.

Реклама
Владимир Путин
Дача Путіна на Валдаї. Фото: ФБК

Росія посилює захист резиденції Путіна

За даними аналітиків, навколо резиденції російського лідера на Валдаї з'явилися нові вежі, призначені для розміщення засобів протиповітряної оборони.

Вежі розташовані в радіусі приблизно 50 кілометрів від резиденції. Загалом дослідники виявили вже понад 50 позицій ППО, що свідчить про розширення оборонного периметра.

резеденция Путина
Відмічені системи ППО біля дачі Путіна на Валдаї. Фото: x.com/jembobineuse

Нова лінія оборони проходить через запасний аеродром у Хотилові та острів Лисячий. На острові розташована секретна лабораторія, яку дослідники пов'язують із російською програмою розроблення біологічної зброї.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Кремлі заявили про початок підготовки до тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Москва, Пекін і Вашингтон готові до проведення переговорів. Конкретні дата та місце можливого саміту поки не визначені.

Також Новини.LIVE писав, що до Нью-Йорка вирушив перший танкер із російським дизельним пальним у межах домовленості Трампа та Путіна. Судно під прапором Мальти перевозить 40 тисяч тонн дизеля, а його прибуття очікується 7 листопада. Це має стати першим імпортом російського нафтопродукту до США після запровадженої у 2022 році заборони.

володимир путін ППО війна в Україні Росія армія РФ
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації