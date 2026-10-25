Російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters

У Росії навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї збудували нове кільце протиповітряної оборони, яке охоплює територію в радіусі приблизно 50 кілометрів від об'єкта. Аналіз супутникових знімків свідчить, що загальна кількість виявлених позицій ППО вже перевищує 50 — це другий показник у країні після Москви.

Новий оборонний рубіж проходить поблизу військового аеродрому та острова із секретною лабораторією. Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати аналізу супутникових знімків OSINT-дослідниками.

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Дача Путіна на Валдаї. Фото: ФБК

Росія посилює захист резиденції Путіна

За даними аналітиків, навколо резиденції російського лідера на Валдаї з'явилися нові вежі, призначені для розміщення засобів протиповітряної оборони.

Вежі розташовані в радіусі приблизно 50 кілометрів від резиденції. Загалом дослідники виявили вже понад 50 позицій ППО, що свідчить про розширення оборонного периметра.

Відмічені системи ППО біля дачі Путіна на Валдаї. Фото: x.com/jembobineuse

Нова лінія оборони проходить через запасний аеродром у Хотилові та острів Лисячий. На острові розташована секретна лабораторія, яку дослідники пов'язують із російською програмою розроблення біологічної зброї.

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