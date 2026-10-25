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Главная Новости дня Резиденцию Путина на Валдае защищают более 50 позиций ПВО

Резиденцию Путина на Валдае защищают более 50 позиций ПВО

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25 октября 2026 16:51
Путин усилил оборону резиденции в Валдае: обнаружено более 50 позиций ПВО Reuters
Российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

В России вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае построили новое кольцо противовоздушной обороны, которое охватывает территорию в радиусе примерно 50 километров от объекта. Анализ спутниковых снимков свидетельствует о том, что общее количество обнаруженных позиций ПВО уже превышает 50 — это второй показатель в стране после Москвы.

Новый оборонительный рубеж проходит вблизи военного аэродрома и острова с секретной лабораторией. Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на результаты анализа спутниковых снимков OSINT-исследователями.

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Владимир Путин
Дача Путина на Валдае. Фото: ФБК

Россия усиливает защиту резиденции Путина

По данным аналитиков, вокруг резиденции российского лидера на Валдае появились новые башни, предназначенные для размещения средств противовоздушной обороны.

Башни расположены в радиусе примерно 50 километров от резиденции. В общей сложности исследователи обнаружили уже более 50 позиций ПВО, что свидетельствует о расширении оборонительного периметра.

резеденция Путина
Отмечены системы ПВО возле дачи Путина на Валдае. Фото: x.com/jembobineuse

Новая линия обороны проходит через запасной аэродром в Хотилово и остров Лисий. На острове расположена секретная лаборатория, которую исследователи связывают с российской программой разработки биологического оружия.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Кремле заявили о начале подготовки к трехсторонней встрече Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Москва, Пекин и Вашингтон готовы к проведению переговоров. Конкретные дата и место возможного саммита пока не определены.

Также Новини.LIVE писал, что в Нью-Йорк направился первый танкер с российским дизельным топливом в рамках договоренности Трампа и Путина. Судно под флагом Мальты перевозит 40 тысяч тонн дизельного топлива, а его прибытие ожидается 7 ноября. Это должно стать первым импортом российского нефтепродукта в США после введенного в 2022 году запрета.

владимир путин ПВО война в Украине Россия армия РФ
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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