Российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

В России вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае построили новое кольцо противовоздушной обороны, которое охватывает территорию в радиусе примерно 50 километров от объекта. Анализ спутниковых снимков свидетельствует о том, что общее количество обнаруженных позиций ПВО уже превышает 50 — это второй показатель в стране после Москвы.

Новый оборонительный рубеж проходит вблизи военного аэродрома и острова с секретной лабораторией. Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на результаты анализа спутниковых снимков OSINT-исследователями.

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Дача Путина на Валдае. Фото: ФБК

Россия усиливает защиту резиденции Путина

По данным аналитиков, вокруг резиденции российского лидера на Валдае появились новые башни, предназначенные для размещения средств противовоздушной обороны.

Башни расположены в радиусе примерно 50 километров от резиденции. В общей сложности исследователи обнаружили уже более 50 позиций ПВО, что свидетельствует о расширении оборонительного периметра.

Отмечены системы ПВО возле дачи Путина на Валдае. Фото: x.com/jembobineuse

Новая линия обороны проходит через запасной аэродром в Хотилово и остров Лисий. На острове расположена секретная лаборатория, которую исследователи связывают с российской программой разработки биологического оружия.

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