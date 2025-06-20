Руслан Чорний заявив що санкції проти РФ не працюють взагалі

Видобуток нафти. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Попри широкі санкційні заходи, застосовані проти так званого "тіньового флоту" та інших економічних активів держави-агресора, їхня ефективність залишається обмеженою. Росія постійно знаходить способи, як обходити санкції.

Про це заявив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами аналітика, російська економіка адаптується до точкових санкцій, тому вони мають лише короткочасний ефект.

"Дивіться, я в тому числі на початку вторгення говорив про санкції, говорив про те, які мають бути методи проти російської економіки, але, на жаль, це все не працює. Це як з хакерами, як з будь-якими бандитами, коли придумуєш обмеження і те, щоб якось застрігтися від будь-яких крадіжок, хакери чи будь-які бандити, вони придумують нові умови, як ці санкції обійти. Так само робить і Росія!" — висловився експерт.

На його переконання, замість зосередження виключно на санкційній політиці, країни Європи повинні усвідомити масштаби загрози. Експерт вважає, що єдиною реальною відповіддю на російську агресію є фізична присутність військ НАТО в Україні.

"Європейські країни мають зрозуміти, що вони будуть наступними і вони не втримують російську агресію, як її втримуємо ми. І все-таки мають сюди завести нормальні війська НАТО для того, щоб зупинити російську агресію. Це єдиний шлях, мені здається. Тому що точкові санкції, так, вони працюють, але вони працюють на дуже короткий термін, тому що росіяни видумують нові механізми, щоб їх обійти", — підсумував Чорний.

Нагадаємо, вчора, 19 червня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів нараду щодо санкційної політики і ухвалив кілька рішень.

Також Канаді за результатами зустрічей лідерів G7 було оприлюднено спільну заяву, де обговорили й подальший санкційний тиск на Росію.

Тим часом західні медіа повідомляють, що президент США Дональд Трамп вагається та затягує впровадження санкцій проти Росії через кілька причин.