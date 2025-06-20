Руслан Черный заявил что санкции против РФ не работают вообще

Добыча нефти. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Несмотря на широкие санкционные меры, примененные против так называемого "теневого флота" и других экономических активов государства-агрессора, их эффективность остается ограниченной. Россия постоянно находит способы, как обходить санкции.

Об этом заявил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире Ранок.LIVE.

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По словам аналитика, российская экономика адаптируется к точечным санкциям, поэтому они имеют лишь кратковременный эффект.

"Смотрите, я в том числе в начале вторжения говорил о санкциях, говорил о том, какие должны быть методы против российской экономики, но, к сожалению, это все не работает. Это как с хакерами, как с любыми бандитами, когда придумываешь ограничения и то, чтобы как-то застрелиться от любых краж, хакеры или любые бандиты, они придумывают новые условия, как эти санкции обойти. Так же делает и Россия!" — высказался эксперт.

По его убеждению, вместо сосредоточения исключительно на санкционной политике, страны Европы должны осознать масштабы угрозы. Эксперт считает, что единственным реальным ответом на российскую агрессию является физическое присутствие войск НАТО в Украине.

"Европейские страны должны понять, что они будут следующими и они не удерживают российскую агрессию, как ее удерживаем мы. И все-таки должны сюда завести нормальные войска НАТО для того, чтобы остановить российскую агрессию. Это единственный путь, мне кажется. Потому что точечные санкции, да, они работают, но они работают на очень короткий срок, потому что россияне выдумывают новые механизмы, чтобы их обойти", — подытожил Черный.

Напомним, вчера, 19 июня, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по санкционной политике и принял несколько решений.

Также Канаде по результатам встреч лидеров G7 было обнародовано совместное заявление, где обсудили и дальнейшее санкционное давление на Россию.

Между тем западные медиа сообщают, что президент США Дональд Трамп колеблется и затягивает введение санкций против России по нескольким причинам.