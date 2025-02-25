Зеленський назвав головні рішення саміту Support Ukraine 24 лютого

Саміт Support Ukraine. Фото: ОП

У Києві у понеділок, 24 лютого, відбувся саміт Support Ukraine. На нього приїхала низка європейських лідерів, аби підтримати Україну в третю річницю повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 лютого, підбив підсумки конференції.

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Зеленський зауважив, що понад 40 лідерів держав, інституцій і міжнародних організацій онлайн та офлайн підтвердили свою підтримку України під час саміту.

Вони оголосили нові пакети допомоги, які включають: зброю, засоби ППО, фінансову й гуманітарну допомогу, інвестиції в оборонне виробництво, а також санкції проти Росії.

"Наша єдність з усіма, хто цінує свободу і життя, непохитна. Підтримка України не зупиняється, і разом ми наближаємо день, коли справжній мир для України буде відновлено. Дякуємо всім, хто з Україною та нашим народом", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора Зеленський провів зустрічі з представниками ЄС у Києві. Вони обговорювали розвиток оборонної промисловості України й інвестиції.

Також Європейський Союз анонсував виділення допомоги на 3,5 мільярда євро.