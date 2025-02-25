Зеленский назвал главные решения саммита Support Ukraine 24 февраля

Саммит Support Ukraine. Фото: ОП

В Киеве в понедельник, 24 февраля, состоялся саммит Support Ukraine. На него приехал ряд европейских лидеров, чтобы поддержать Украину в третью годовщину полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля, подвел итоги конференции.

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Саммит Support Ukraine 24 февраля

Зеленский отметил, что более 40 лидеров государств, институтов и международных организаций онлайн и офлайн подтвердили свою поддержку Украины во время саммита.

Они объявили новые пакеты помощи, которые включают: оружие, средства ПВО, финансовую и гуманитарную помощь, инвестиции в оборонное производство, а также санкции против России.

"Наше единство со всеми, кто ценит свободу и жизнь, непоколебимо. Поддержка Украины не останавливается, и вместе мы приближаем день, когда настоящий мир для Украины будет восстановлен. Спасибо всем, кто с Украиной и нашим народом", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера Зеленский провел встречи с представителями ЕС в Киеве. Они обсуждали развитие оборонной промышленности Украины и инвестиции.

Также Европейский Союз анонсировал выделение помощи на 3,5 миллиарда евро.