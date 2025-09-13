Зеленський: атаки дронів РФ — свідоме розширення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що польоти російських дронів у повітряному просторі Румунії та інших країн НАТО не є випадковістю, а свідомою ескалацією війни. Він закликав міжнародних партнерів діяти превентивно, запроваджувати санкції та тарифи проти Росії й створювати спільну систему захисту.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 13 вересня.

Загроза російських дронів і заклик до дій

За словами Зеленського, сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через проникнення російського дрона на 10 км углиб території країни, де він перебував близько 50 хвилин. Також Польща змушена була задіяти військові сили для реагування на загрозу ударних БпЛА. В Україні протягом дня дрони фіксувалися у різних регіонах, зокрема й уздовж кордону з Білоруссю.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю командирів нижчого рівня", — наголосив президент.

Зеленський назвав ці дії Росії очевидним розширенням війни, яке починається з малих кроків, але призводить до великих втрат. Він підкреслив важливість превентивних дій і необхідність жорсткої реакції світу. Президент нагадав, що Україна вже запропонувала створення системи колективного захисту.

"Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен… Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", — підкреслив Зеленський.

Він закликав партнерів не відкладати рішень і показати Кремлю, що будь-які агресивні дії матимуть наслідки. Зеленський наголосив, що своєчасні кроки можуть врятувати життя і не допустити подальшої ескалації. Він підсумував, що Росія повинна відчути наслідки за свої дії вже зараз.

Нагадаємо, що Польща піднімала в повітря винищувачі через загрозу російських безпілотників біля кордону з Україною. У країні були активовані всі необхідні процедури безпеки.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російських дронів по території Польщі та закликав країни НАТО дати рішучу відповідь Кремлю.