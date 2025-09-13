Видео
В Днепре прогремели громкие взрывы
Главная Новости дня Румыния поднимала F-16 из-за дрона РФ — Зеленский отреагировал

Румыния поднимала F-16 из-за дрона РФ — Зеленский отреагировал

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 20:20
Зеленский: атаки дронов РФ — сознательное расширение войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полеты российских дронов в воздушном пространстве Румынии и других стран НАТО не являются случайностью, а сознательной эскалацией войны. Он призвал международных партнеров действовать превентивно, вводить санкции и тарифы против России и создавать общую систему защиты.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 13 сентября.

Читайте также:

Угроза российских дронов и призыв к действиям

По словам Зеленского, сегодня Румыния поднимала боевую авиацию из-за проникновения российского дрона на 10 км вглубь территории страны, где он находился около 50 минут. Также Польша вынуждена была задействовать военные силы для реагирования на угрозу ударных БпЛА. В Украине в течение дня дроны фиксировались в разных регионах, в том числе вдоль границы с Беларусью.

Румыния поднимала F-16 из-за дрона РФ — Зеленский отреагировал - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе. Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью командиров низшего уровня", — подчеркнул президент.

Зеленский назвал эти действия России очевидным расширением войны, которое начинается с малых шагов, но приводит к большим потерям. Он подчеркнул важность превентивных действий и необходимость жесткой реакции мира. Президент напомнил, что Украина уже предложила создание системы коллективной защиты.

"Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна... Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", — подчеркнул Зеленский.

Он призвал партнеров не откладывать решений и показать Кремлю, что любые агрессивные действия будут иметь последствия. Зеленский подчеркнул, что своевременные шаги могут спасти жизни и не допустить дальнейшей эскалации. Он подытожил, что Россия должна почувствовать последствия за свои действия уже сейчас.

Напомним, что Польша поднимала в воздух истребители из-за угрозы российских беспилотников у границы с Украиной. В стране были активированы все необходимые процедуры безопасности.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российских дронов по территории Польши и призвал страны НАТО дать решительный ответ Кремлю.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
