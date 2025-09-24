Відео
Відео

Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку — як пройшла розмова

Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку — як пройшла розмова

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 23:54
Рубіо зустрівся з Лавровим 24 вересня — говорили про війну
Зустріч Сергія Лаврова з Марком Рубіо. Фото: REUTERS

Державний секретар Марко Рубіо 24 вересня зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Їхня розмова тривала близько години.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Зустріч Лаврова і Рубіо у Нью-Йорку

Під час цієї зустрічі Рубіо повторив позицію президента США Дональда Трампа і закликав припинити вбивства. Держсекретар Америки наголосив, щоб Москва зробила конкретні кроки для миру. 

"Секретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни", — заявив перший заступник речника Держдепу Томмі Піготту.

Водночас російська сторона не повідомляла деталі та результати зустрічі з Марком Рубіо. 

Нагадаємо, раніше Рубіо повідомив, що в Дональда Трампа може урватись терпець. Війна в Україні закінчиться або військовим шляхом, аби за столом переговорів. 

Крім того, державний секретар США вважає, що лише Трамп може зупинити війну в Україні. На думку Рубіо, президент доклався до цього найбільше серед усіх інших світових лідерів. 

переговори ООН Нью-Йорк Сергій Лавров війна в Україні Марко Рубіо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
