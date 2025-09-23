Війна в Україні — лише Трамп може зупинити конфлікт

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: acquelyn Martin/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп — єдиний світовий лідер, який має реальний шанс припинити війну між Росією та Україною. Він до цього доклав багато зусиль.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

Трамп — єдиний, хто може завершити війну в Україні

Марко Рубіо заявив, що Трамп доклав багато зусиль, аби примирити Київ та Москву. За його словами, американський лідер вклався у це більше, ніж будь-хто інший, і лише він може закінчити цю війну.

"У випадку Росії та України єдиним лідером у світі, який має хоч якийсь шанс покласти цьому край, є президент Трамп, тому він вклав у це більше часу та зусиль, ніж будь-хто інший. Кожна інша країна, включаючи, до речі, Туреччину, просить нас втрутитися", — наголосив державний секретар США.

Нагадаємо, 21 вересня Дональд Трамп вкотре пообіцяв закінчити війну в Україні. Однак раніше він вважав, що це зробити набагато легше.

Аби обговорити ситуацію в Україні, президент США зустрінеться з Володимиром Зеленським 23 вересня. Розмова відбудеться після на полях Генасамблеї ООН.