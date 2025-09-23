Война в Украине — только Трамп может остановить конфликт

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: acquelyn Martin/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп — единственный мировой лидер, который имеет реальный шанс прекратить войну между Россией и Украиной. Он к этому приложил много усилий.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

Читайте также:

Трамп — единственный, кто может завершить войну в Украине

Марко Рубио заявил, что Трамп приложил много усилий, чтобы примирить Киев и Москву. По его словам, американский лидер вложился в это больше, чем кто-либо другой, и только он может закончить эту войну.

"В случае России и Украины единственным лидером в мире, который имеет хоть какой-то шанс положить этому конец, является президент Трамп, поэтому он вложил в это больше времени и усилий, чем кто-либо другой. Каждая другая страна, включая, кстати, Турцию, просит нас вмешаться", — подчеркнул государственный секретарь США.

Напомним, 21 сентября Дональд Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине. Однако ранее он считал, что это сделать гораздо легче.

Чтобы обсудить ситуацию в Украине, президент США встретится с Владимиром Зеленским 23 сентября. Разговор состоится после на полях Генассамблеи ООН.