Рубио встретился с Лавровым 24 сентября — говорили о войне

Встреча Сергея Лаврова с Марком Рубио. Фото: REUTERS

Государственный секретарь Марко Рубио 24 сентября встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Их разговор длился около часа.

Об этом сообщают росСМИ.

Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Во время этой встречи Рубио повторил позицию президента США Дональда Трампа и призвал прекратить убийства. Госсекретарь Америки подчеркнул, чтобы Москва сделала конкретные шаги для мира.

"Секретарь повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва приняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны", — заявил первый заместитель спикера Госдепа Томми Пиготту.

В то же время российская сторона не сообщала детали и результаты встречи с Марком Рубио.

Напомним, ранее Рубио сообщил, что у Дональда Трампа может лопнуть терпение. Война в Украине закончится или военным путем, или за столом переговоров.

Кроме того, государственный секретарь США считает, что только Трамп может остановить войну в Украине. По мнению Рубио, президент приложил к этому усилий больше всех других мировых лидеров.