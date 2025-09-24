Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке — как прошел разговор

Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке — как прошел разговор

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 23:54
Рубио встретился с Лавровым 24 сентября — говорили о войне
Встреча Сергея Лаврова с Марком Рубио. Фото: REUTERS

Государственный секретарь Марко Рубио 24 сентября встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Их разговор длился около часа.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Во время этой встречи Рубио повторил позицию президента США Дональда Трампа и призвал прекратить убийства. Госсекретарь Америки подчеркнул, чтобы Москва сделала конкретные шаги для мира.

"Секретарь повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва приняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны", — заявил первый заместитель спикера Госдепа Томми Пиготту.

В то же время российская сторона не сообщала детали и результаты встречи с Марком Рубио.

Напомним, ранее Рубио сообщил, что у Дональда Трампа может лопнуть терпение. Война в Украине закончится или военным путем, или за столом переговоров.

Кроме того, государственный секретарь США считает, что только Трамп может остановить войну в Украине. По мнению Рубио, президент приложил к этому усилий больше всех других мировых лидеров.

переговоры ООН Нью-Йорк Сергей Лавров война в Украине Марко Рубио
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации