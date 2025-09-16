Відео
Головна Новини дня Рубіо зробив важливу заяву щодо нових санкцій США проти РФ

Рубіо зробив важливу заяву щодо нових санкцій США проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 13:16
Рубіо зробив заяву щодо санкцій США проти РФ
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки розуміють, які санкції можуть застосувати проти Росії. Однак остаточне рішення щодо запровадження нових обмежень проти РФ ухвалюватиме очільник Білого дому Дональд Трамп.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, інформує Держдепартамент США.

Читайте також:

Рубіо про санкції США проти Росії

"Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо запровадити, і в певний момент президент може ухвалити рішення зробити це", — сказав Рубіо у відповідь на питання, скільки часу потрібно Трампу для введення обмежень.

За словами держсекретаря, рішення щодо введення санкцій буде за лідером Дональдом Трампом.

Водночас держсекретар США наголосив, що президент Трамп очікує аналогічного рішення від Європи.

"В Європі досі є країни, що купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів, щоб вони самі запроваджували ті санкції, які просять ввести нас", — сказав Рубіо. 

Держсекретар також заперечив, що зустріч на Алясці підбадьорила Путіна, після чого він почав агресивніше обстрілювати Україну та атакував дронами територію Польщі.

Водночас держсекретар запевнив, що зараз Трамп робить все можливе, аби покласти край війні в Україні.

"Ми працюємо з європейськими партнерами над гарантіями безпеки для врегулювання. І він продовжуватиме, бо прагне досягти цього, хоч це здається неможливим...

Трамп — єдиний лідер, що може говорити з українцями, європейцями та росіянами. Він єдиний, хто може, і не відмовиться від цієї ролі, бо тільки він її здатен виконати. Якщо він відсторониться чи введе санкції й скаже: "Все", то не буде кому бути посередником. Можливо, ми дійдемо до цього. Сподіваємось, що ні, бо це жахлива війна, і він хоче її завершення", — наголосив Рубіо.

Нещодавно Рубіо повідомив, що незабаром може відбутися зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що наступним етапом у взаємодії з Україною стануть переговори.

санкції проти Росії США Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори Марко Рубіо
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
