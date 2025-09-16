Рубио сделал заявление относительно санкций США против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки понимают, какие санкции могут применить против России. Однако окончательное решение о введении новых ограничений против РФ будет принимать глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, информирует Госдепартамент США.

Рубио о санкциях США против России

"Мы полностью осознаем, какие санкции можем ввести, и в определенный момент президент может принять решение сделать это", — сказал Рубио в ответ на вопрос, сколько времени нужно Трампу для введения ограничений.

По словам госсекретаря, решение о введении санкций будет за лидером Дональдом Трампом.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что президент Трамп ожидает аналогичного решения от Европы.

"В Европе до сих пор есть страны, покупающие российские товары, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров, чтобы они сами вводили те санкции, которые просят ввести нас", — сказал Рубио.

Госсекретарь также отрицает, что встреча на Аляске подбодрила Путина, после чего он начал агрессивно обстреливать Украину и атаковал дронами территорию Польши.

В то же время госсекретарь заверил, что сейчас Трамп делает все возможное, чтобы положить конец войне в Украине.

"Мы работаем с европейскими партнерами над гарантиями безопасности для урегулирования. И он будет продолжать, потому что стремится достичь этого, хотя это кажется невозможным...

Трамп — единственный лидер, который может говорить с украинцами, европейцами и россиянами. Он единственный, кто может, и не откажется от этой роли, потому что только он ее способен выполнить. Если он отстранится или введет санкции и скажет: "Все", то некому будет быть посредником. Возможно, мы дойдем до этого. Надеемся, что нет, потому что это ужасная война, и он хочет ее завершения", — подчеркнул Рубио.

Недавно Рубио сообщил, что вскоре может состояться встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что следующим этапом во взаимодействии с Украиной станут переговоры.