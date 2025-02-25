Рубіо заявив, що буде розмова про умови Росії

Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що темою майбутніх перемовин між Росією та США має стати обговорення умов, на які може піти Москва заради завершення війни проти України. Аналогічне питання варто поставити й українській владі.

Про це Рубіо повідомив в інтерв'ю Breitbart News.

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Переговори з Росією про припинення війни

Рубіо нагадав, що під час засідання Генасамблеї ООН США проголосували проти резолюції, яка засуджувала РФ за війну в Україні. За словами держсекретаря, вона була "антагоністичною" та суперечила зусиллям, які спрямовані на закінчення війни.

Держсекретар США вкотре повторив, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну", оскільки вважає, що "загинуло занадто багато людей".

Рубіо висловив думку, що США мають посадити за стіл переговорів обидві сторони, "починаючи з росіян". Він додав, що американська делегація зустрічалася з російською стороною минулого тижня, де поставила головне питання: чи зацікавлена російська сторона у припиненні вогню.

Політик додав, що зараз у Європі багато хто вважає, що Росія не готова до припинення вогню. Натомість є ті, хто думають, що Кремль готовий на це піти за певних умов.

"Ми не обговорювали, що це за умови. Тому наступний крок — зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну", — пояснив позицію США Рубіо.

Аналогічне питання, за його словами, варто поставити Україні, оскільки неможливо зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це.

Нагадаємо, 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися перші прямі переговори делегацій США і Росії щодо завершення війни в Україні. Вони тривали майже п'ять годин.

Тим часом Трамп сказав, хто має надати Україні гарантії безпеки після війни. Також представники Білого дому виключають можливість членства України в НАТО. Це неможливо навіть після завершення війни.