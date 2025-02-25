Рубио заявил, что будет разговор об условиях России

Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что темой будущих переговоров между Россией и США должно стать обсуждение условий, на которые может пойти Москва ради завершения войны против Украины. Аналогичный вопрос стоит поставить и украинской власти.

Об этом Рубио сообщил в интервью Breitbart News.

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Рубио напомнил, что во время заседания Генассамблеи ООН США проголосовали против резолюции, которая осуждала РФ за войну в Украине. По словам госсекретаря, она была "антагонистической" и противоречила усилиям, которые направлены на окончание войны.

Госсекретарь США в очередной раз повторил, что президент Дональд Трамп "четко дал понять, что хочет закончить войну", поскольку считает, что "погибло слишком много людей".

Рубио выразил мнение, что США должны посадить за стол переговоров обе стороны, "начиная с россиян". Он добавил, что американская делегация встречалась с российской стороной на прошлой неделе, где задала главный вопрос: заинтересована ли российская сторона в прекращении огня.

Политик добавил, что сейчас в Европе многие считают, что Россия не готова к прекращению огня. Зато есть те, кто думает, что Кремль готов на это пойти при определенных условиях.

"Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующий шаг — встретиться с ними снова в определенный момент, с правильной группой людей и начать очерчивать, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну", — пояснил позицию США Рубио.

Аналогичный вопрос, по его словам, следует задать Украине, поскольку невозможно остановить войну, если обе стороны не согласны с этим.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые прямые переговоры делегаций США и России по завершению войны в Украине. Они продолжались около пяти часов.

Тем временем Трамп сказал, кто должен предоставить Украине гарантии безопасности после войны. Также представители Белого дома исключают возможность членства Украины в НАТО. Это невозможно даже после завершения войны.