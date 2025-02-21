Саудівська Аравія — Рубіо пояснив зустріч РФ і США

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Америці потрібні відносини з Росією і потрібно підтримувати контакти з ядерною державою. Зустріч сторін у Саудівській Аравії була для того, щоб визначити, чи готова РФ до припинення війни.

Про це Марко Рубіо сказав в інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж.

Читайте також:

Що означає зустріч США і РФ в Саудівській Аравії

Коментуючи зустріч представників Росії та США у Саудівській Аравії, Рубіо заявив, що Америці "потрібні відносини з РФ, подобається їм все, що вона робить, чи ні". За його словами, потрібно підтримувати контакти з ядерною державою.

Крім того, він відповів, чи обговорювали сторони членство України в НАТО.

"Росіяни мають свою думку, але ми не домовлялися про жодні деталі угоди... По-перше, нам потрібна нормалізація наших дипломатичних місій, бо ми маємо спілкуватися з ними, враховуючи характер наших країн та їхню важливість у світі. По-друге, є речі, де ми могли б геополітично співпрацювати", — сказав держсекретар США.

Він додав, що це була зустріч також, щоб визначити, чи готова РФ до припинення війни.

Нагадаємо, нещодавно Reuters повідомив, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії для обговорень війни в Україні. Остання зустріч відбулася минулого тижня.

Також ми писали, що США дали ЄС три тижні для узгодження "умов капітуляції України". Америка погрожує вивести війська з Європи.