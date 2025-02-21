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США дали ЄС три тижні для узгодження "умов капітуляції України"

21 лютого 2025 09:23
Карина Приходько - Редактор
Європарламент — США дали три тижні для узгодження капітуляції України
Засідання Європарламенту. Фото: РАР
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп дав Європі три тижні, щоб "узгодити умови капітуляції України перед Росією". Америка погрожує вивести війська з Європи.

Про це повідомив член Європейського парламенту Міка Аалтола в Х (Twitter). 

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За словами представника Фінляндії Міка Аалтола з Європейської народної партії, США дали Європі три тижні, щоб узгодити "умови капітуляції України". Чиновник додав, якщо вони цього не зробить, то Америка вийде з Європи. 

"Трамп ставить на перше місце проблеми безпеки Росії зараз і в майбутньому. Нехай вони володіють своїм безладом. У нас є три тижні, щоб подорослішати", — написав Аалтола. 

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Скриншот допису Міка Аалтоли

Нагадаємо, нещодавно Трамп застеріг щодо загрози Третьої світової війни і зробив заяву.

Крім того, ексрадник президент США висловився про план щодо України. За його словами, такий "мирний план" нагадує капітуляцію.

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