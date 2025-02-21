Європарламент — США дали три тижні для узгодження капітуляції України

США дали ЄС три тижні для узгодження "умов капітуляції України"
Президент США Дональд Трамп дав Європі три тижні, щоб "узгодити умови капітуляції України перед Росією". Америка погрожує вивести війська з Європи.
Про це повідомив член Європейського парламенту Міка Аалтола в Х (Twitter).
Ультиматум Трампа для Європи
За словами представника Фінляндії Міка Аалтола з Європейської народної партії, США дали Європі три тижні, щоб узгодити "умови капітуляції України". Чиновник додав, якщо вони цього не зробить, то Америка вийде з Європи.
"Трамп ставить на перше місце проблеми безпеки Росії зараз і в майбутньому. Нехай вони володіють своїм безладом. У нас є три тижні, щоб подорослішати", — написав Аалтола.
Нагадаємо, нещодавно Трамп застеріг щодо загрози Третьої світової війни і зробив заяву.
Крім того, ексрадник президент США висловився про план щодо України. За його словами, такий "мирний план" нагадує капітуляцію.
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