Європарламент — США дали три тижні для узгодження капітуляції України

Засідання Європарламенту. Фото: РАР

Президент США Дональд Трамп дав Європі три тижні, щоб "узгодити умови капітуляції України перед Росією". Америка погрожує вивести війська з Європи.

Про це повідомив член Європейського парламенту Міка Аалтола в Х (Twitter).

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За словами представника Фінляндії Міка Аалтола з Європейської народної партії, США дали Європі три тижні, щоб узгодити "умови капітуляції України". Чиновник додав, якщо вони цього не зробить, то Америка вийде з Європи.

"Трамп ставить на перше місце проблеми безпеки Росії зараз і в майбутньому. Нехай вони володіють своїм безладом. У нас є три тижні, щоб подорослішати", — написав Аалтола.

Скриншот допису Міка Аалтоли

Нагадаємо, нещодавно Трамп застеріг щодо загрози Третьої світової війни і зробив заяву.

Крім того, ексрадник президент США висловився про план щодо України. За його словами, такий "мирний план" нагадує капітуляцію.