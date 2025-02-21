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США дали ЕС время для согласования "условий капитуляции Украины"

21 февраля 2025 09:23
Карина Приходько - Редактор
Европарламент — США дали три недели для согласования капитуляции Украины
Заседание Европарламента. Фото: РАР
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп дал Европе три недели, чтобы "согласовать условия капитуляции Украины перед Россией". Америка угрожает вывести войска из Европы.

Об этом сообщил член Европейского парламента Мика Аалтола в Х (Twitter).

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По словам представителя Финляндии Мика Аалтола из Европейской народной партии, США дали Европе три недели, чтобы согласовать "условия капитуляции Украины". Чиновник добавил, если они этого не сделает, то Америка выйдет из Европы.

"Трамп ставит на первое место проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они владеют своим беспорядком. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — написал Аалтола.

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Скриншот сообщения Мика Аалтолы

Напомним, недавно Трамп предостерег об угрозе Третьей мировой войны и сделал заявление.

Кроме того, экс-советник президент США высказался о плане в отношении Украины. По его словам, такой "мирный план" напоминает капитуляцию.

США Украина Европа Европарламент война в Украине
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