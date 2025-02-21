Саудовская Аравия — Рубио объяснил встречу РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америке нужны отношения с Россией и нужно поддерживать контакты с ядерной страной. Встреча сторон в Саудовской Аравии была для того, чтобы определить, готова ли РФ к прекращению войны.

Об этом Марко Рубио сказал в интервью журналистке Кэтрин Гэрридж.

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Комментируя встречу представителей России и США в Саудовской Аравии, Рубио заявил, что Америке "нужны отношения с РФ, нравится им все, что она делает, или нет". По его словам, нужно поддерживать контакты с ядерной страной.

Кроме того, он ответил, обсуждали ли стороны членство Украины в НАТО.

"Россияне имеют свое мнение, но мы не договаривались ни о каких деталях соглашения... Во-первых, нам нужна нормализация наших дипломатических миссий, потому что мы должны общаться с ними, учитывая характер наших стран и их важность в мире. Во-вторых, есть вещи, где мы могли бы геополитически сотрудничать", — сказал госсекретарь США.

Он добавил, что это была встреча также, чтобы определить, готова ли РФ к прекращению войны.

Напомним, недавно Reuters сообщил, что дипломаты США и РФ тайно встречались в Швейцарии для обсуждений войны в Украине. Последняя встреча состоялась на прошлой неделе.

Также мы писали, что США дали ЕС три недели для согласования "условий капитуляции Украины". Америка угрожает вывести войска из Европы.